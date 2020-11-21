21.11.2020 (09:50)

В Бурятии все призывники проходят плановое экспресс-тестирование на наличие коронавирусной инфекции

На сборных пунктах Республики Бурятия более тысячи призывников прошли экспресс-тестирование на наличие коронавирусной инфекции и были направлены в войска для прохождения службы.

У призывников тестирование проходило в отдельных помещениях, расположенных на территории сборных пунктов. Сама процедура занимала 15 минут. Как только у призывников был показан отрицательный результат, они направлялись для прохождения медицинской комиссии.

На территорию сборных пунктов допускаются группы, не превышающие 5 человек. Отправка призывников со сборных пунктов осуществляется специально подготовленным транспортом. Дезинфекции подвержены салон, багажные отсеки и система вентиляции автобусов. Все водители ежедневно проходят обязательную термометрию, экспресс-тестирование и получают необходимый запас медицинских масок.

Всего со сборных пунктов Республики Бурятия в ходе осеннего призыва будет отправлено в войска более тысячи военнослужащих.

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