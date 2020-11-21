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21.11.2020 (09:42)

В соединении связи ВВО в Амурской области ВВО молодые призывники организовали творческую группу

В соединении связи общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированном в Амурской области, молодыми призывниками был организован творческий коллектив.

Молодые призывники, прослужившие в воинской части чуть более полумесяца, образовали музыкальный коллектив "Парни из Уфы". Музыканты творческого коллектива исполняют композиции современных исполнителей под гитару, а также осваивают владение другими музыкальными инструментами. Солисты группы  исполняют песни на русском и татарском языках.

Коллектив «Парней из Уфы» уже провел ряд репетиций и выступил с небольшим концертом  перед личным составом соединения. Больше всего присутствующие оценили песню «Россия» Олега Газманова в хоровом исполнении всех участников творческого коллектива.

    

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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