21.11.2020 (09:42)

В соединении связи ВВО в Амурской области ВВО молодые призывники организовали творческую группу

В соединении связи общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированном в Амурской области, молодыми призывниками был организован творческий коллектив.

Молодые призывники, прослужившие в воинской части чуть более полумесяца, образовали музыкальный коллектив "Парни из Уфы". Музыканты творческого коллектива исполняют композиции современных исполнителей под гитару, а также осваивают владение другими музыкальными инструментами. Солисты группы исполняют песни на русском и татарском языках.

Коллектив «Парней из Уфы» уже провел ряд репетиций и выступил с небольшим концертом перед личным составом соединения. Больше всего присутствующие оценили песню «Россия» Олега Газманова в хоровом исполнении всех участников творческого коллектива.

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