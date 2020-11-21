21.11.2020 (09:42)
В соединении связи ВВО в Амурской области ВВО молодые призывники организовали творческую группу
В соединении связи общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированном в Амурской области, молодыми призывниками был организован творческий коллектив.
Молодые призывники, прослужившие в воинской части чуть более полумесяца, образовали музыкальный коллектив "Парни из Уфы". Музыканты творческого коллектива исполняют композиции современных исполнителей под гитару, а также осваивают владение другими музыкальными инструментами. Солисты группы исполняют песни на русском и татарском языках.
Коллектив «Парней из Уфы» уже провел ряд репетиций и выступил с небольшим концертом перед личным составом соединения. Больше всего присутствующие оценили песню «Россия» Олега Газманова в хоровом исполнении всех участников творческого коллектива.