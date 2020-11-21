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21.11.2020 (09:39)

Новобранцы инженерного подразделения ВВО в Забайкалье приняли военную присягу

Свыше 50 новобранцев инженерного подразделения Восточного военного округа, дислоцированного в Забайкальском крае, приняли Военную присягу.

Торжественная церемония началась с выноса государственного флага Российской Федерации и боевого знамени части. С принятием присяги молодых солдат поздравили командование части и общевойскового объединения ВВО. По сложившейся традиции с напутственными словами также выступили представители ветеранских и общественных организаций.

После торжественной церемонии прошла встреча командования с родителями солдат. Гости мероприятия также посетили музей подразделения, ознакомились с вооружением и экипировкой военнослужащих, а также оценили обслуживание в столовой, современную учебно-материальную базу и условия проживания военнослужащих в казарменных помещениях.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Присяга , Восточный военный округ
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