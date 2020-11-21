21.11.2020 (09:36)

Сотрудники ВАИ провели акцию по безопасному движению с военнослужащими ВВО в Забайкалье

Сотрудники военной автомобильной инспекции (ВАИ) территориальной провели масштабную акцию по безопасному движению на дорогах общего пользования в воинских частях Восточного военного округа (ВВО) в Забайкальском крае.

В ходе акции сотрудники ВАИ провели теоретические занятия с военнослужащими на тему предотвращения дорожно-транспортных происшествий (ДТП) на служебном и личном транспорте в зимнее время года. Также военные автоинспекторы провели занятие по знанию требований безопасности и оказанию первой медицинской помощи при ДТП. Итогом мероприятия стало тестирование водителей на знания правил дорожного движения.

Данная акция проводится ежегодно с целью сокращения количеств ДТП и популяризации соблюдения правил дорожного движения на личном и служебном автотранспорте среди водителей-военнослужащих.

В акции приняло участие более 400 водителей из воинских частей и соединений ВВО Забайкальского края.

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