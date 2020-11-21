21.11.2020 (09:34)

Количество поступивших на военную службу по контракту жителей Приморского края возросло на 10 процентов

В соединениях и воинских частях Приморской общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) в 2020-ом году заключили контракт для дальнейшего прохождения службы около тысячи военнослужащих. Это количество более чем на 10 % превышают аналогичные показатели прошлого 2019-го года.

Заключившие контракт молодые люди пополнили подразделения миротворцев и артиллеристов, должности водителей гусеничной и колёсной техники, а также связистов, танкистов, ракетчиков и разведчиков. Именно эти специальности наиболее востребованы в 2020 году.

Рост денежного довольствия и надбавок, поступление новой техники в войска, увеличение качества и интенсивности боевой подготовки, все эти факторы привлекают кандидатов для прохождения военной службы по контракту в Приморском общевойсковом объединении ВВО.

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