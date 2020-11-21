Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

21.11.2020 (09:34)

Количество поступивших на военную службу по контракту жителей Приморского края возросло на 10 процентов

В соединениях и воинских частях Приморской общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) в 2020-ом году заключили контракт для дальнейшего прохождения службы около тысячи военнослужащих. Это количество более чем на 10 % превышают аналогичные показатели прошлого 2019-го года.

Заключившие контракт молодые люди пополнили подразделения миротворцев и артиллеристов, должности водителей гусеничной и колёсной техники, а также связистов, танкистов, ракетчиков и разведчиков. Именно эти специальности наиболее востребованы в 2020 году.

Рост денежного довольствия и надбавок, поступление новой техники в войска,  увеличение качества и интенсивности боевой подготовки, все эти факторы  привлекают кандидатов для прохождения военной службы по контракту в Приморском общевойсковом объединении ВВО.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Юнармейское движение Амурской области пополнилось новобранцами
Упреждающий удар с воздуха по условному противнику нанесли экипажи армейской авиации ВВО в Хабаровске
На Сахалине состоялся показ фильма «Подольские курсанты» для военнослужащих армейского корпуса ВВО
Тихоокеанский флот более чем вдвое увеличил количество личного состава, привлеченного к ликвидации последствий циклона в Приморском крае

Метки:
Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false