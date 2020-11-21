21.11.2020 (09:28)
Юнармейское движение Амурской области пополнилось новобранцами
Военно-патриотическое движение «Юнармия» Амурской области приняло в свои ряды новобранцев.
Около десяти учащихся школы поселка Ушумун принесли юнармейскую клятву и стали частью Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия». Церемонию открыла приветственным словом представитель военкомата Людмила Кучеренко, отметившая, что у юнармейцев формируется активная гражданская позиция, чувство ответственности за свои действия и поступки, развивается инициативность и самостоятельность.
Церемония прошла в торжественной обстановке в присутствии родителей, родственников, одноклассников и учителей молодых юнармейцев, по окончании которого ребятам были вручены значки и удостоверения членов «Юнармии».
Мероприятие проводилось в строгом соответствии с требованиями по недопущению распространения коронfвирусной инфекции с соблюдением масочного режима и социальных дистанций.
Юнармейское военно-патриотическое движение Амурской области в настоящее время насчитывает более 10 с половиной тысяч представителей.