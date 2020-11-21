21.11.2020 (09:24)

Упреждающий удар с воздуха по условному противнику нанесли экипажи армейской авиации ВВО в Хабаровске

В Хабаровске экипажи вертолетов Ка-52 «Аллигатор» армейской авиации Восточного военного округа в ходе выполнения лётно-тактических заданий уничтожили условного противника.

Ударные вертолеты вылетели в назначенный район и приступили к ведению разведки местности. Экипажи передовой пары Ка-52 обнаружили замаскированную технику условного противника и первыми нанесли по ней прицельный удар, электронными пусками неуправляемых ракет, работая на опережение. Проведённая атака позволила без потерь уничтожить условного противника.

Кроме того, экипажи Ка-52 выполнили сложные воздушные маневры с целью ухода от удара средств ПВО «противника», а также осуществили поддержку наземных сил с воздуха.

Сложность пилотирования заключалась в том, что экипажи вертолётов Ка?52 действовали на предельно малой высоте с максимально возможной скоростью полёта.

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