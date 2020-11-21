21.11.2020 (09:18)

Военнослужащие России и Пакистана вручили друг другу памятные сувениры с эмблемой российско-пакистанского учения «Дружба-2020»

В ходе церемонии закрытия совместного российско-пакистанского учения «Дружба-2020» военнослужащие России вручили пакистанским коллегам сувениры с эмблемами учения и Вооруженных Сил Российской Федерации.

Каждому военнослужащему вооруженных сил Исламской Республики Пакистан, принявшему участие в совместном учении, российские военнослужащие вручили, футболку, кепку, блокнот, наручные часы с символикой «Армия России» и Вооруженных Сил Российской Федерации.

Также командир роты спецназа Южного военного круга (ЮВО) вручил пакистанскому коллеге – командиру подразделения голубой берет и тельняшку.

В знак признательности пакистанские военнослужащие презентовали каждому российскому спецназовцу кружку с символикой сил специальных операция сухопутных войск Пакистан и плакетку с символикой учения «Дружба-V».

Совместные учения «Дружба-2020» в Пакистане проводилось с 5 по 21 ноября в населенном пункте Тарбела на базе центра подготовки подразделений сил специального назначения сухопутных войск Пакистана, а также на базе национального антитеррористического центра «Пабби».

От Вооруженных Сил РФ в нем принимали участие более 70 военнослужащих роты специального назначения 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Ставропольском крае.

Проведение совместного учения направлено на укрепление и развитие военного сотрудничества двух стран.

Справочно:

Совместное российско-пакистанское учение «Дружба-2020» проводилось в центре подготовки сил специальных операций вооруженных сил Пакистана в н.п. Тарбела, а также в Национальном антитеррористическом центре «Пабби».

В учении принимали участие более 70 военнослужащих роты спецназа ЮВО, дислоцированной в Ставропольском крае.

Военнослужащие двух стран отрабатывали взаимодействие при ведении разведывательно-поисковых и разведывательно-засадных действий в горно-лесистой местности, в частности, по уничтожению условных незаконных вооруженных формирований.

Учение «Дружба-2020» проходит с 5 по 21 ноября текущего года.

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