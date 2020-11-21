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21.11.2020 (09:14)

Специалисты войск связи и РЭБ Каспийской флотилии провели совместные комплексные учения

Военнослужащие подразделений связи и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Каспийской флотилии (КФл), дислоцированные в Республике Дагестан, провели совместные комплексные учения.

Военнослужащие на штатной технике совершили марш в район полигона Аданак, провели рекогносцировку местности и развернули полевые пункты, после чего личный состав отработал учебно-боевые задачи по предназначению.

Связисты КФл обеспечили устойчивую радиосвязь между полевым узлом связи с подчиненными подразделениями и передали срочные радиограммы, специалисты РЭБ провели радиоразведку и подавили выявленные каналы связи условного противника.

В ходе выполнения задач были задействованы современные средства и техника связи, такие как станция связи Р-160-0,5 и цифровой комплекс связи П-240И-4.

В учениях приняли участие более 100 военнослужащих КФл, было применено около 20 единиц военной и специальной техники.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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