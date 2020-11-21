21.11.2020 (09:12)

Мотострелки ЮВО в Чечне завершили перевод вооружения и военной техники на зимний режим эксплуатации

Военнослужащие мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в Чечне завершили перевод свыше 3 тыс. единиц вооружения и военной техники на зимний режим эксплуатации.

К новому учебному периоду, который начнется с 1 декабря с.г., подготовлены танки Т-72Б3, бронетранспортеры БТР-82АМ, самоходные гаубицы «Мста-С», реактивные системы залпового огня «Град», зенитные установки ЗУ-23-2 и другая гусеничная и колесная техника.

В процессе работ широко использовались новейшие мобильные мастерские МТО-АТ, МТО-БТ, оснащенные более 20 видами специального оборудования для ремонта автомобильной и гусеничной техники.

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