21.11.2020 (09:12)
Мотострелки ЮВО в Чечне завершили перевод вооружения и военной техники на зимний режим эксплуатации
Военнослужащие мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в Чечне завершили перевод свыше 3 тыс. единиц вооружения и военной техники на зимний режим эксплуатации.
К новому учебному периоду, который начнется с 1 декабря с.г., подготовлены танки Т-72Б3, бронетранспортеры БТР-82АМ, самоходные гаубицы «Мста-С», реактивные системы залпового огня «Град», зенитные установки ЗУ-23-2 и другая гусеничная и колесная техника.
В процессе работ широко использовались новейшие мобильные мастерские МТО-АТ, МТО-БТ, оснащенные более 20 видами специального оборудования для ремонта автомобильной и гусеничной техники.
Новости по теме:
Военнослужащие России и Пакистана на завершающем этапе учения «Дружба-2020» уничтожили базу условного противника
Метки: