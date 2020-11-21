21.11.2020 (09:03)

В Пакистане состоялась церемония закрытия международного военного учения «Дружба-2020»

В населенном пункте Пабби Исламской Республики Пакистан прошла официальная церемония закрытия пятого совместного российско-пакистанского учения специальных подразделений «Дружба-2020».

В мероприятии приняли участие представители посольства Российской Федерации в Исламской Республике Пакистан, а также представители командования сухопутных войск Пакистана и национального антитеррористического центра «Пабби».

В учении «Дружба-2020» были задействованы более 150 военнослужащих спецподразделений вооруженных сил Пакистана и роты специального назначения 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Ставропольском крае.

«Совместные российско-пакистанские учения Дружба-2020 успешно завершены, участники обменялись опытом, отработали взаимодействие в совместных операциях», – сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Исламской Республике Пакистан Данила Ганич.

Посол России выразил признательность командованию пакистанской армии за гостеприимство, а также армейскому руководству за стремление развивать партнёрство с Россией. Также он заверил, что это стремление взаимно.

«Желаю, чтобы участникам «Дружбы-2020», представляющим элиту вооружённых сил наших стран, не приходилось применять свои профессиональные навыки в реальном бою», – подытожил Данила Ганич.

Затем к участникам учения обратился генеральный инспектор по подготовке и оценке кадров командования сухопутных войск Пакистана генерал-лейтенант Шер Афгун.

«Проведение совместного учения «Дружба» в условиях пандемии демонстрирует твердую решимость обеих стран укреплять двусторонние отношения. Должен признать, что профессиональная подготовка, которую показывали военнослужащие в ходе учения, заслуживает высокой оценки. Все цели и задачи, поставленные перед учением «Дружбы-2020», достигнуты, что безусловно будет способствовать укреплению профессиональной подготовки личного состава. Пакистан и Россия едины в борьбе с угрозой терроризма и экстремизма, а учение «Дружба-2020» является практической составляющей борьбы против этого. Совместные действия позволили найти новые пути и способы борьбы с угрозой терроризма и отточить наши навыки в ходе взаимного обмена опытом. Я уверен, что эти учения откроют новые перспективы и будут способствовать миру и стабильности в регионе», – заявил генерал-лейтенант Шер Афгун.

В течение двух недель учения военнослужащие России и Пакистана обменивались опытом и совместно отрабатывали задачи по горной, разведывательной и тактической подготовке, в том числе разведывательно-засадные и диверсионные действия в горно-лесистой местности, а также штурмовые операции.

В завершении церемонии закрытия руководители учения от стран участниц выразили удовлетворение достигнутыми результатами совместных действий и готовность к дальнейшему обмену профессиональным опытом.

В своем выступлении руководитель учения от российской стороны полковник Александр Борисенко поблагодарил своих подчиненных-участников учения.

Перед убытием все военнослужащие прошли повторное тестирование на Covid-19, заболевших нет.

Учение проводилось в соответствии с планом международного военного сотрудничества и было направлено на укрепление и развитие военного сотрудничества двух стран.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице