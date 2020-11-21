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21.11.2020 (08:49)

На Сахалине состоялся показ фильма «Подольские курсанты» для военнослужащих армейского корпуса ВВО

В рамках культурно-досуговой и военно-патриотической работы, в преддверии 79-й годовщины со дня начала контрнаступления советских войск
под Москвой, для военнослужащих двух воинских частей армейского корпуса ВВО на Сахалине, а также для членов их семей, гражданского персонала
и юнармейцев Сахалинской области был организован показ художественного фильма «Подольские курсанты».

Данный фильм основан на реальных событиях, связанных с подвигом 20-летних курсантов Подольского артиллерийского училища, которые в октябре 1941 года ценой своей жизни остановили наступление фашистских захватчиков на столицу нашей Родины – г. Москва.

Фильм произвёл огромное впечатление не только на самих военнослужащих,  но и на подрастающее молодое поколение. После просмотра фильма ни один военнослужащий и юнармеец не остался равнодушен к историческому событию.

Просмотр фильма проходил с учетом мероприятий противодействия коронавирусной инфекции и ограничительных мер, действующих  в Сахалинской области.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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