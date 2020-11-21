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21.11.2020 (06:04)

Тихоокеанский флот более чем вдвое увеличил количество личного состава, привлеченного к ликвидации последствий циклона в Приморском крае

По просьбе руководства Владивостока Тихоокеанский флот увеличил количество военнослужащих отдельного морского инженерного батальона (ОМИБ) флота, которые привлечены к работам по ликвидации последствий мощного циклона в столице Приморья.

Для оказания помощи городским аварийным бригадам ранее выделялось порядка 60 военнослужащих флота и 10 единиц специальной техники повышенной проходимости. Уже сегодня к опиловке и вывозу упавших и поврежденных деревьев, очистке дорог и обколке льда приступили 150 моряков ТОФ. Обсуждается возможность привлечения к ремонтно-восстановительным работам универсальных тяжелых путепрокладчиков БАТ-2.

Для уточнения задач и объёма работ на ближайшие сутки на остров Русский выехала рекогносцировочная группа ОМИБ. Военные инженеры также решают задачи по ликвидации последствий стихии в черте города, на территориях, прилегающих к военным городкам ТОФ.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Тихоокеанский флот
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