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21.11.2020 (01:30)

С офицерами управления 15-й армии ВКС прошло занятие по обеспечению безопасности военной службы

В рамках подготовки к зимнему периоду обучения с офицерами управления 15-й армии Воздушно-космических сил (ВКС) проведено комплексно-практическое занятие по обеспечению безопасности военной службы в условиях повседневной деятельности.

На базе военного полигона на 11 учебных местах военнослужащим были доведены требования безопасности при обращении со стрелковым оружием, работе с вооружением и военной техникой, проведении хозяйственных и ремонтно-строительных работ, а также требования пожарной безопасности.

В завершение офицеры управления сдали зачёт по теоретическим знаниям и практическим навыкам по требованию безопасности.

Такие мероприятия проводятся регулярно перед началом каждого учебного периода и направлены на обучение личного состава методам выполнения обязанностей военной службы, в том числе в условиях сложной эпидемиологической обстановки.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ВВС , Воздушно-космические силы (ВКС)
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