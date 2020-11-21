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21.11.2020 (05:30)

С военнослужащими военно-транспортной авиации проводятся занятия по технике безопасности при обращении с оружием

В Тверском соединении военно-транспортной авиации, в подчиненных авиационных полках, дислоцированных в Тверской, Псковской, Брянской областях с военнослужащими прошли занятия по технике безопасности при обращении с оружием.

Мероприятие носит плановый характер и проводится ежегодно перед началом нового учебного года. Целью занятий является поддержание уровня натренированности и знаний военнослужащих при обращении с оружием.

Особое внимание уделялось ошибкам, допускаемым военнослужащими при несении службы в суточных нарядах с оружием. Старшими офицерами (инструкторами занятий) были доведены правила и требования безопасности при обращении с оружием, проведении стрельб, а также основные статьи Общевоинского устава Вооруженных Сил Российской Федерации.

После теоретических занятий были проведены практические стрельбы на полигоне. Отрабатывались учебные вопросы при заряжании и разряжании, а также сборке и разборке оружия.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ВВС , Воздушно-космические силы (ВКС)
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