20.11.2020 (21:43)

Российские миротворцы сопроводили очередную колонну автобусов и личного автотранспорта с беженцами из Армении в Степанакерт

20 ноября 2020 года российские миротворцы сопроводили очередную колонну автобусов и личного автотранспорта с беженцами в Нагорный Карабах с территории Республики Армения.

23 автобуса и 250 личных автомобилей проследовали из Еревана на главную площадь г. Степанакерта в сопровождении патрулей миротворческого контингента и военной полиции Российской Федерации.

Безопасность продвижения автобусов через линию соприкосновения для возвращения мирных граждан в свои дома в Степанакерте обеспечили российские военнослужащие.

За сутки в свои дома вернулись более 1900 человек.

Обеспечение безопасности возвращения и перемещения через линию соприкосновения мирных жителей для возвращения в свои дома организовано при руководстве и контроле Межведомственного центра гуманитарного реагирования.

С 14 ноября с.г. в Степанакерт уже вернулось более 6 тыс. жителей, ранее покинувших свои дома.

По указанию Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации Владимира Путина «О дополнительных мерах по поддержанию мира в Нагорном Карабахе» Минобороны России приступило к формированию в Степанакерте Межведомственного центра гуманитарного реагирования. С этой целью с 14 ноября 2020 г. в составе миротворческого контингента Российской Федерации в Степанакерте уже развернута оперативная группа формируемого Центра под руководством генерал-майора Андрея Волкова, которая обеспечивает безопасность при возвращении беженцев в Нагорный Карабах: 14 ноября 2020 г. осуществлено сопровождение через Лачинский коридор 9 автобусов (250 чел.), 15 ноября – 19 автобусов (475 чел.), 16 ноября – 19 автобусов (482 чел.), 17 ноября – 24 автобуса (502 чел.), 18 ноября - 23 автобуса (936 чел.), 19 ноября – 27 автобусов (1235 чел).

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице