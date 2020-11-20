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20.11.2020 (20:28)

Артиллеристы Псковского соединения ВДВ отметили 102-ю годовщину образования полка

С митинга у стелы воинам артиллеристам начались мероприятия, посвященные дню артиллерии и ракетных войск, а также 102 годовщины со дня образования артиллерийского полка.

В ходе торжественного митинга командир артиллерийского полка Псковского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск гвардии полковник Дмитрий Линенко поздравил личный состав полка с 102 годовщиной образования  и с днем артиллерии и ракетных войск, особо отметив в своем выступлении заслуги ветеранов полка и выразил благодарность личному составу за боевую выучку и сплоченность.

Мероприятие продолжилось на аллее героев, командование полка и гости почтили память героев артиллеристов минутой молчания и возложили цветы        к бюстам героев. 

Отличившиеся военнослужащие полка в торжественной обстановке, клуба полка, были награждены грамотами и ведомственными наградами.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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