20.11.2020 (20:19)

В Ленинградском объединении ВВС и ПВО Западного военного округа проведено более 100 тактических учений

Соединения и воинские части Ленинградского объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа приняли участие более чем в 100 мероприятиях по подготовке войск: командно-штабных, лётно-тактических, стратегических и тактических учениях с боевой стрельбой.

В ходе учений, проведенных на государственном полигоне Ашулук проанализированы и оценены реальные возможности сил и средств авиации, подразделений зенитных ракетных, радиотехнических и войск радиоэлектронной борьбы объединения по эффективному поиску и уничтожению крылатых и беспилотных летательных аппаратов, а также наземных целей.

Боевая учеба соединений и воинских частей проходила в непростой обстановке, связанной с распространением коронавирусной инфекции, при этом принятые меры позволили выполнить программу подготовки на 100%, без срывов и с высоким качеством.

Успешное выполнение задач на различных учениях стало очередной важной ступенью в совершенствовании профессионального мастерства объединения.

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