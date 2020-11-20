Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

20.11.2020 (20:14)

Инженеры танковой армии ЗВО завершают перевод полигонного оборудования на зимний период эксплуатации

В Московской, Ивановской, Смоленской, Ярославской и Нижегородской областях военнослужащие инженерных подразделений гвардейской танковой армии Западного военного округа завершают перевод полигонного оборудования на зимний период эксплуатации.

На полигонах инженерами танкового объединения ЗВО было подготовлено свыше 3 тысяч статических и динамических мишеней на расстоянии от 400 до 3 тыс. метров от рубежа открытия огня. На танковых директрисах установлены современные мишени имитирующие тяжело бронированную технику и живую силу условного противника. Все мишени имеют специальную подсветку для проведения боевых стрельб в ночное время суток.

Специальная комиссия из офицеров материально-технического обеспечения гвардейской танковой армии ЗВО приступила к проверке качества перевода полигонного оборудования на режим зимней эксплуатации, а также готовность полевой учебно-материальной базы боевой подготовки, которая должна обеспечить обучение военнослужащих армии.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Военкоматы Москвы и Московской области отправил в войска свыше 65% призывников, спланированных на осенний призыв
Более 500 продуктовых наборов, масок и антисептиков передали военнослужащие ЗВО фронтовикам, находящимся на самоизоляции на территории 5 регионов России в текущем месяце
Командующий ЗВО распорядился временно приостановить эксплуатацию неполноприводных служебных автомобилей в Санкт-Петербурге из-за резкого ухудшения погоды
В армейском корпусе Балтийского флота прошли сборы прапорщиков

Метки:
Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false