20.11.2020 (20:14)
Инженеры танковой армии ЗВО завершают перевод полигонного оборудования на зимний период эксплуатации
В Московской, Ивановской, Смоленской, Ярославской и Нижегородской областях военнослужащие инженерных подразделений гвардейской танковой армии Западного военного округа завершают перевод полигонного оборудования на зимний период эксплуатации.
На полигонах инженерами танкового объединения ЗВО было подготовлено свыше 3 тысяч статических и динамических мишеней на расстоянии от 400 до 3 тыс. метров от рубежа открытия огня. На танковых директрисах установлены современные мишени имитирующие тяжело бронированную технику и живую силу условного противника. Все мишени имеют специальную подсветку для проведения боевых стрельб в ночное время суток.
Специальная комиссия из офицеров материально-технического обеспечения гвардейской танковой армии ЗВО приступила к проверке качества перевода полигонного оборудования на режим зимней эксплуатации, а также готовность полевой учебно-материальной базы боевой подготовки, которая должна обеспечить обучение военнослужащих армии.