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20.11.2020 (19:54)

Военкоматы Москвы и Московской области отправил в войска свыше 65% призывников, спланированных на осенний призыв

Военный комиссариаты Москвы и Московской области за полтора месяца до окончания осеннего призыва отправил в войска свыше 65% призывников, спланированных на осень.

Все юноши по прибытии на сборный пункт сдают тест на обнаружение инфекционного заболевания, проходят дезинфекцию. Каждому новобранцу выдается вещевое имущество, банковские и персональные электронные карты, а также комплект средств индивидуальной защиты (маски, перчатки, бахилы) для сохранения своего здоровья и здоровья окружающих. В вагонах и автобусах предварительно проводится дезинфекция.

Всего в рамках осеннего призыва военные комиссариаты Москвы и Московской области направит в войска свыше 10 тыс. человек.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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