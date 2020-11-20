20.11.2020 (19:47)

Более 500 продуктовых наборов, масок и антисептиков передали военнослужащие ЗВО фронтовикам, находящимся на самоизоляции на территории 5 регионов России в текущем месяце

Более 500 наборов продуктов, медицинских масок и антисептиков передали волонтеры, и военнослужащие гвардейской танковой армии Западного военного округа для ветеранов Великой Отечественной войны, тыла и труда, находящихся на самоизоляции в декабре месяце.

Для доставки наборов было сформированы более 200 групп, которые обеспечены средствами индивидуальной защиты, медицинскими и марлевыми повязками, перчатками. Наборы были переданы на территории Московской, Нижегородской, Смоленской, Ивановской и Ярославской областях. В состав наборов вошли продуктовые пакеты, сувенирная продукция и медицинские средства защиты.

Подразделения радиационной, химической и биологической защиты с применением специальных машин АРС-14 и войсковых комплектов ДКВ-1К провели обеззараживание лестничных площадок, перил, дверей.

Ежедневно военнослужащие танковой армии ЗВО совместно с волонтерскими организациями совершают по несколько выездов. Среди тех, к кому они едут — не только ветераны Великой Отечественной войны, но и люди, которым по медицинским показаниям необходимо ограничить посещение общественных мест при пандемии. Любой выезд для военнослужащих начинается с инструктажа и измерения температуры. Обязательное условие — маски, перчатки и обработка рук дезинфицирующим средством.

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