Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

20.11.2020 (19:47)

Более 500 продуктовых наборов, масок и антисептиков передали военнослужащие ЗВО фронтовикам, находящимся на самоизоляции на территории 5 регионов России в текущем месяце

Более 500 наборов продуктов, медицинских масок и антисептиков передали волонтеры, и военнослужащие гвардейской танковой армии Западного военного округа для ветеранов Великой Отечественной войны, тыла и труда, находящихся на самоизоляции в декабре месяце.

Для доставки наборов было сформированы более 200 групп, которые обеспечены средствами индивидуальной защиты, медицинскими и марлевыми повязками, перчатками. Наборы были переданы на территории Московской, Нижегородской, Смоленской, Ивановской и Ярославской областях. В состав наборов вошли продуктовые пакеты, сувенирная продукция и медицинские средства защиты.

Подразделения радиационной, химической и биологической защиты с применением специальных машин АРС-14 и войсковых комплектов ДКВ-1К провели обеззараживание лестничных площадок, перил, дверей.

Ежедневно военнослужащие танковой армии ЗВО совместно с волонтерскими организациями совершают по несколько выездов. Среди тех, к кому они едут — не только ветераны Великой Отечественной войны, но и люди, которым по медицинским показаниям необходимо ограничить посещение общественных мест при пандемии. Любой выезд для военнослужащих начинается с инструктажа и измерения температуры. Обязательное условие — маски, перчатки и обработка рук дезинфицирующим средством.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Командующий ЗВО распорядился временно приостановить эксплуатацию неполноприводных служебных автомобилей в Санкт-Петербурге из-за резкого ухудшения погоды
В армейском корпусе Балтийского флота прошли сборы прапорщиков
На Балтийском флоте завершается подготовка полигонов к новому учебному году
В новом периоде обучения артиллеристы ЗВО обучатся уничтожать противника новыми методами огневого поражения

Метки:
Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false