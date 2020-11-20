20.11.2020 (19:32)

Воспитанники Пермского СВУ стали победителями открытого математического турнира «Вектор успеха»

Воспитанники Пермского СВУ приняли участие в открытом математическом турнире «Вектор успеха», который прошел в дистанционном режиме, среди учеников младших классов средней школы с целью выявления и развития математических способностей участников.

Математический турнир прошел в три этапа разной сложности – «Математическая драка», «Математическая олимпиада» и «Математическое домино», на которых учащиеся решали более 200 интереснейших задач.

В турнире приняли участие 161 команда 5-7 классов из образовательных организаций Пермского края, в том числе сборная команда Пермского СВУ «Боевые единицы».

По итогам турнира команда Пермского СВУ стала победителем и награждена специальным призом - сертификатом на обучение в онлайн-школе Фоксфорд.

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