20.11.2020 (19:32)
Воспитанники Пермского СВУ стали победителями открытого математического турнира «Вектор успеха»
Воспитанники Пермского СВУ приняли участие в открытом математическом турнире «Вектор успеха», который прошел в дистанционном режиме, среди учеников младших классов средней школы с целью выявления и развития математических способностей участников.
Математический турнир прошел в три этапа разной сложности – «Математическая драка», «Математическая олимпиада» и «Математическое домино», на которых учащиеся решали более 200 интереснейших задач.
В турнире приняли участие 161 команда 5-7 классов из образовательных организаций Пермского края, в том числе сборная команда Пермского СВУ «Боевые единицы».
По итогам турнира команда Пермского СВУ стала победителем и награждена специальным призом - сертификатом на обучение в онлайн-школе Фоксфорд.
Новости по теме:
С курсантами Военной академии РВСН проводят занятия на тренажере машины кабельных линий электропередач и энергообеспечения объектов командного пункта
Метки: