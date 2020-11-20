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20.11.2020 (18:44)

В ЦДРА прошла творческая встреча с певицей и актрисой Илоной Броневицкой

20 ноября в Центральном Доме Российской Армии имени М.В.Фрунзе состоялась творческая встреча с советской и российской эстрадной певицей, киноактрисой, теле- и радиоведущей Илоной Броневицкой.

Встреча с коллегами по творческому цеху прошла в формате свободной беседы, где каждый мог задать вопрос. В ходе мероприятия Илона Александровна рассказала о своей семье, жизненных перипетиях, творческих событиях, а также затронула злободневную тему коронавируса, который коснулся и её саму.

Особое место в своем рассказе ведущая отвела проекту Минобороны России «Встреча с настоящими людьми», участие в котором, по признанию актрисы, для неё стало большим счастьем. В качестве примера она привела встречу с замечательным российским спортсменом-борцом, а ныне государственным и политическим деятелем Александром Карелиным. Ее она назвала самой яркой и впечатляющей.

«Что примечательно, давно перестала волноваться, выходя на сцену Кремлёвского Дворца, но до сих пор не могу избавиться от этого чувства, готовясь к встрече с настоящими людьми», - отметила Броневицкая.

В завершение мероприятия начальник Центрального Дома Российской Армии имени М.В.Фрунзе заслуженный работник культуры Российской Федерации Василий Иванович Мазуренко поблагодарил Илону Александровну за интересный рассказ и по поручению руководства военного ведомства вручил ей награду Минобороны России, которой она удостоена за особые творческие заслуги.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Культура
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