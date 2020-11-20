20.11.2020 (18:31)

Более 1000 огневых задач выполнили подразделения РВиА в ходе СКШУ «Кавказ-2020»

Соединения и воинские части РВиА Сухопутных войск, принимавшие участие в стратегическом командно-штабному учение «Кавказ-2020», показали хорошую выучку при выполнении учебно-боевых задач, при проведении боевых пусков ракет и боевой стрельбы артиллерии. Всего военнослужащими были выполнены более 1000 задач по нанесению огневого поражения

При этом высокий уровень подготовки командиров и штабов соединений и воинских частей обеспечил устойчивое управление подразделениями рода войск в ходе ведения разведывательно-огневых действий.

Проведенный анализ участия ракетных и артиллерийских соединений, воинских частей и подразделений направлен на наращивание боевых возможностей путем подготовки военнослужащих к ведению разведывательно-огневых (ударных) действий.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице