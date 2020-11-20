20.11.2020 (18:08)

Сапёры армейского корпуса Северного флота очистили полигоны боевой подготовки от неразорвавшихся боеприпасов

Специалисты инженерно-сапёрных подразделений армейского корпуса Северного флота завершили сплошную зачистку полигонов боевой подготовки от неразорвавшихся боеприпасов.

Общая площадь обследованной территории составила несколько сотен гектаров.

Военнослужащие обнаружили и уничтожили все найденные взрывоопасные предметы: неразорвавшиеся снаряды, мины и гранаты, использованные заполярными мотострелками в ходе занятий по боевой подготовке в период 2020 учебного года.

Подрывы найденных боеприпасов осуществлялись небольшими партиями. Работы по их поиску, сбору и утилизации были проведены с соблюдением всех положенных мер безопасности.

В зачистке полигонов от взрывоопасных предметов принимали участие более 300 военнослужащих и специалистов инженерной службы, было задействовано более 20 единиц техники.

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