20.11.2020 (18:08)
Сапёры армейского корпуса Северного флота очистили полигоны боевой подготовки от неразорвавшихся боеприпасов
Специалисты инженерно-сапёрных подразделений армейского корпуса Северного флота завершили сплошную зачистку полигонов боевой подготовки от неразорвавшихся боеприпасов.
Общая площадь обследованной территории составила несколько сотен гектаров.
Военнослужащие обнаружили и уничтожили все найденные взрывоопасные предметы: неразорвавшиеся снаряды, мины и гранаты, использованные заполярными мотострелками в ходе занятий по боевой подготовке в период 2020 учебного года.
Подрывы найденных боеприпасов осуществлялись небольшими партиями. Работы по их поиску, сбору и утилизации были проведены с соблюдением всех положенных мер безопасности.
В зачистке полигонов от взрывоопасных предметов принимали участие более 300 военнослужащих и специалистов инженерной службы, было задействовано более 20 единиц техники.