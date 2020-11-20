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20.11.2020 (18:07)

Силы Северного флота в Баренцевом и Белом морях действуют по штормовой готовности

Силы Северного флота в связи с неблагоприятными гидрометеорологическими условиями, возникшими в районах выполнения задач боевой подготовки, переведены в режим штормовой готовности.

Выход из баз, расположенных на побережье Белого и Баренцева моря, кораблей и судов с малой мореходностью запрещён. В Баренцевом море, где волнение достигает пяти баллов, а скорость ветра в порывах превышает 20 метров в секунду, успешно справляются со штормом экипажи ракетного крейсера «Маршал Устинов» и фрегата «Адмирал флота Касатонов». Они вышли в море для выполнения задач боевой подготовки несколько дней назад.

В соответствии с погодными условиями скорректированы планы боевой и лётной подготовки соединений надводных кораблей, подводных лодок и морской авиации. Силы поисково-спасательного обеспечения Северного флота находятся в повышенной готовности.

По прогнозам гидрометцентра Северного флота неблагоприятная погода продлится ещё несколько дней. Ослабление ветра на побережье Баренцева и Белого морей ожидается уже к вечеру. В настоящее время по побережью Кольского полуострова и в Белом море действует третий, местами второй уровень штормовой готовности. По мере улучшения погодных условий он будет понижаться до полной отмены.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот , Корабли
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