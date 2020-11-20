20.11.2020 (17:59)

В Главном командовании Военно-Морского Флота подвели итоги физической подготовки военнослужащих ВМФ в 2020 году

Главнокомандующему Военно-Морским Флотом России адмиралу Николаю Евменову доложено о результатах физической подготовки военнослужащих ВМФ по итогам 2020 года.

Мероприятия физической подготовки и спортивно-массовой работы в воинских частях и организациях Военно-Морского Флота в 2020 году были спланированы и организованы с учетом соблюдения профилактических мер, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции.

Вместе с тем в текущем году спортивным комитетом ВМФ проведено 20 чемпионатов и кубков Военно-Морского Флота по военно-прикладным, олимпийским и не олимпийским видам спорта, в которых приняли участие более 1000 военнослужащих. Сборные команды и отдельные спортсмены ВМФ участвовали в 10 чемпионатах и кубках России и Вооружённых Сил Российской Федерации по военно-прикладным, олимпийским и не олимпийским видам спорта, в которых становились победителями и призёрами. При этом военнослужащими Военно-Морского Флота выполнены нормативы спортивных званий и разрядов по военно-прикладным и другим видам спорта: мастер спорта России — 35 военнослужащих, кандидат в мастера спорта России — 105 военнослужащих; первый спортивный разряд — 412 военнослужащих; массовые спортивные разряды — более 100 тыс. военнослужащих.

В период с 4 по 7 августа в Севастополе во взаимодействии с Федерацией регби России впервые был проведен Кубок главнокомандующего Военно-Морским Флотом по Регби-7. В соревнованиях приняли участие восемь команд ВМФ, среди приглашенных — команда Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова.

По итогам соревнований первое место заняла команда Балтийского военно-морского института, второе — ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия», третье — команда Черноморского высшего военно-морского училища.

В целом уровень физической подготовленности военнослужащих ВМФ обеспечивал выполнение подразделениями и воинскими частями задач в соответствии с их предназначением. Особенно стоит отметить, что высокий уровень физической подготовленности показал личный состав Главного командования Военно-Морского Флота и Черноморского флота.

Также в 2020 году в целях реализации указаний статс-секретаря – заместителя Министра обороны Российской Федерации в Главном командовании ВМФ были разработаны, подписаны и направлены на флота исполнителям указания главнокомандующего ВМФ на проведение практической апробация новых (измененных) упражнений физической подготовки в разрабатываемое Наставление по физической подготовке в ВС РФ.

Указаниями главнокомандующего Военно-Морским Флотом определены воинские части и организации ВМФ, привлекаемые для проведения апробации по упражнениям как общей физической подготовки, так и по упражнениям специальной физподготовки.

На спортивной базе ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» и Черноморского высшего военно-морского училища апробированы комплексные упражнения для оценки личного состава надводных кораблей, выполняемые в составе подразделения — комплексное упражнение в составе подразделения (боевой части) на полосе препятствий для личного состава ВМФ и комплексное упражнение с использованием ЯЛ-6П. Среди новых упражнений по специальной физической подготовке можно назвать: вис на перекладине, планка (стойка на предплечьях), восхождение на платформу (тумбу), плавание в обмундировании с оружием на 50 метров, ныряние в длину в обмундировании.

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