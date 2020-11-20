20.11.2020 (17:55)

В горном мотострелковом соединении ЦВО в Туве проведено учение по антитеррору

Военнослужащие подразделения антитеррора горного мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Республике Тыва, отработали действия по уничтожению условных террористов, проникших на территорию воинской части и парка боевых машин.

По замыслу учения, на территорию воинской части и парка бронетехники в ночное время скрытно проникла группа незаконного вооруженного формирования, которая планировала провести минирование и уничтожение объектов инфраструктуры. Подразделение антитеррора было поднято по тревоге и выдвинулось в район проникновения.

Под прикрытием бронетехники, используя приборы ночного видения, военнослужащие осуществили блокирование и уничтожение НВФ, а также отработали вопросы восстановления связи с вышестоящим командованием.

Кроме того, военнослужащие совместно со штатными пожарными расчетами соединения отработали действия по тушению пожара на территории парка боевых машин.

К учению привлекались более 500 военнослужащих, было задействовано свыше 30 единиц военной и специальной техники.

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