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20.11.2020 (17:49)

ЦВО поможет властям челябинского города в создании пункта ожидания компьютерной томографии в одной из больниц

Командование Центрального военного округа (ЦВО) передаст властям Миасса Челябинской области необходимое оборудование для создания временного пункта ожидания компьютерной томографии в городской больнице № 2.

С просьбой о помощи в обеспечении пункта в адрес командира дислоцированной в Челябинской области гвардейской танковой дивизии ЦВО обратился глава городского округа Миасс. В результате властям в пользование до конца апреля будет передана одна палатка М-30 площадью 40 квадратных метров из состава медицинского батальона гвардейской танковой дивизии ЦВО. В состав палатки также входит оборудование, необходимое для обогрева.

Палатка М-30 предназначена для всесезонного размещения людей, организации санитарных пунктов и других целей в полевых условиях. Палатки могут применяться во всех погодных условиях и любых климатических зонах при температуре окружающей среды в диапазоне от -50 до +50 градусов Цельсия.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Медицина , COVID-19
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