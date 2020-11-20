20.11.2020 (17:28)

На базе Национального центра управления обороной РФ прошел сбор с руководящим составом военной полиции

В соответствии с планом подготовки военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации на 2020 год под руководством начальника Главного управления военной полиции Минобороны России генерал-полковника Сергея Кураленко проведен сбор с руководящим составом военной полиции ВС РФ.

В первый день мероприятия были рассмотрены текущие результаты работы органов военной полиции в 2020 году, особое внимание уделялось поддержанию правопорядка, обеспечению безопасности дорожного движения, боевой подготовке и результатам проведения специального учения военной полиции «Страж–2020».

Во второй день сбора офицерами Главного управления военной полиции Минобороны России проведены занятия по особенностям применения органов военной полиции в период непосредственной угрозы агрессии и в военное время.

В основу занятий положен опыт, приобретенный военными полицейскими при выполнении специальных задач за пределами Российской Федерации в 2020 году, а также основные требования нормативных правовых актов РФ, в том числе законов «Об обороне», «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации».

Участники сбора оценили важность рассматриваемых вопросов, в том числе касающихся совершенствования системы управления военной полиции и системы подготовки.

На мероприятие были привлечены начальники региональных органов военной полиции, дислоцированных на территориях военных округов и Северного флота, территориальных органов и воинской части, непосредственно подчиненных начальнику Главного управления военной полиции Минобороны России, офицеры Главного командования Сухопутных войск, преподаватели высших военных учебных заведений, которые готовят молодых офицеров военной полиции.

В завершение сбора начальник Главного управления военной полиции генерал-полковник Сергей Кураленко определил приоритетные направления деятельности военной полиции на 2021 год, в том числе снижение преступлений в Вооруженных Силах путем проведения профилактических мероприятий и повышение готовности органов, воинских частей и подразделений военной полиции к выполнению задач в угрожаемый период и в военной время.

Впервые в целях соблюдения мер по недопущению распространения вирусных заболеваний сбор с военными полицейскими проводился по видео-конференц-связи.

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