20.11.2020 (16:44)

В Ульяновском десантно-штурмовом соединении завершились сборы с сержантами

С 18 по 20 ноября в Ульяновском гвардейском десантно-штурмовом соединении проходили командирские сборы с сержантским составом соединения.

В течение нескольких дней с командирами отделений, экипажей и артиллерийских орудий были проведены занятия по изучению руководящих документов, вопросам управления повседневной жизнедеятельности подразделений, а также по основным предметам боевой подготовки с учетом опыта современных вооружённых конфликтов.

По завершению мероприятий с сержантским составом проведены зачетные занятия по стрельбам из стрелкового оружия и вождению боевых машин. Занятия проходили как в дневное, так и в ночное время. Также в рамках проводимых сборов военнослужащие сдали нормативы по физической подготовке.

Все военнослужащие получили персональные оценки по всем предметам подготовки. Всего в сборах приняли участие более 300 военнослужащих.

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