20.11.2020 (16:36)

Боевые колонны 201-й военной базы совершили 340-километровый марш после подъема по тревоге в ходе совместного российско-таджикского учения

Боевые колонны из более 550 единиц вооружения и военной техники совершили 340-километровый марш на полигоны Ляур, Самбули и Харб-Майдон после подъема по тревоге в ходе совместного российско-таджикского учения, стартовавшего 20 ноября.

После получения сигнала о приведении в боевую готовность более 3 тыс. российских военнослужащих получили оружие и снаряжение и выдвинулись в районы проведения учения. Всего в составе контингента были переброшены более 550 единиц и военной техники, в том числе модернизированные боевые машины пехоты БМП-2М, бронетранспортеры БТР-82А, БТР-80, артиллерийские системы залпового огня «Град», «Ураган», самоходные артиллерийские гаубицы «Гвоздика», «Акация». Время прибытия на полигоны варьировалось от 1,5 до 8 часов.

В ходе выдвижения военнослужащие отработали приемы маневрирования на скоростной трассе, прохождение маршрута в составе колонны на максимально и минимально допустимых скоростях, а также вопросы жизнеобеспечения на привалах и ориентирования на незнакомой местности.

В ходе практических этапов учения группировка войск обеспечит охрану и оборону важных объектов, отработает вопросы блокирования незаконных вооруженных формирований и недопущения их прорыва. Завершится учение нанесением комплексного огневого поражения и созданием условий для последующего разгрома условного противника.

Всего к совместному учению, которое продлится с 20 по 28 ноября, от российской стороны привлечено более 3 тыс. российских военнослужащих, а также задействовано свыше 550 единиц вооружения и военной и специальной техники.

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