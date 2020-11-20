20.11.2020 (16:25)
Экипажи морской авиации Черноморского флота проверили систему ПВО Крымского полуострова
Экипажи истребителей и бомбардировщиков морской авиации и ПВО Черноморского флота (ЧФ) проверили систему противовоздушной обороны (ПВО) Крымского полуострова.
Мероприятие прошло в рамках проверки готовности дежурных сил и средств противовоздушной обороны системы ПВО Крымского полуострова.
Экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ и фронтовых бомбардировщиков Су-24М из состава Морской авиации ЧФ выступили в качестве контрольных целей для расчётов ПВО и действовали с разных направлений.
В ходе проверки авиация выполняла задачу как на максимальном удалении от зон обнаружения радиолокационных станций, так и на сверхмалых высотах, используя для прикрытия рельеф местности, что усложняло задачу силам и средствам ПВО.
Боевые расчёты зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» успешно справились с учебно-боевой задачей, произвели обнаружение и осуществили электронные пуски по контрольным целям.
Всего в проверке было задействовано 4 самолёта, а также ЗРК С-400 «Триумф» и зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С» из состава объединения ВВС и ПВО Южного военного округа.