Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

21.11.2020 (00:30)

В Калужской области прошли сборы молодых летчиков и штурманов дальней авиации

В Калужской области молодые летчики и штурманы дальней авиации приняли участие в сборах экипажей дальних бомбардировщиков Ту-22м3, в ходе которых выполнили полеты в сложных метеорологических условиях.

Особенностью сборов являлась отработка взаимодействия группы руководства полетами с летными экипажами в условиях ограниченной видимости из-за низкой границы облачности, выпадения осадков и сильном боковом ветре.

Во время выполнения полетных заданий экипажи отработали полеты по маршруту, условные пуски крылатых ракет по объектам условного противника  и заходы на посадку по приборам.

На земле инженерно-технический состав отработал нормативы по обслуживанию и подготовке самолетов к повторным вылетам в установленные временные интервалы.

«Данные мероприятия проводятся для того, чтобы молодые члены экипажей могли получить допуск к полетам в сложных метеоусловиях, приобрели дополнительный практический опыт под руководством опытного инструкторского состава и могли приступить к выполнению подобных задач в зимнем периоде обучения», – сообщил командир авиационного полка дальней авиации полковник Вадим Белослюдцев.

Всего за летную смену было совершено более 10 вылетов.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Штурмовая авиация ЮВО подготовлена к зимней эксплуатации
Летчики ВВО начали выполнять сложнейший элемент летной подготовки – дозаправку в воздухе
В соединении дальней авиации проходят сборы с военнослужащими младшего командного состава
В соединении военно-транспортной авиации в Тверской области прошли полеты на самолетах Ил-76 при метеоминимуме

Метки:
Авиация , Дальняя авиация , ВВС , Воздушно-космические силы (ВКС)
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false