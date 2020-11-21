21.11.2020 (00:30)

В Калужской области прошли сборы молодых летчиков и штурманов дальней авиации

В Калужской области молодые летчики и штурманы дальней авиации приняли участие в сборах экипажей дальних бомбардировщиков Ту-22м3, в ходе которых выполнили полеты в сложных метеорологических условиях.

Особенностью сборов являлась отработка взаимодействия группы руководства полетами с летными экипажами в условиях ограниченной видимости из-за низкой границы облачности, выпадения осадков и сильном боковом ветре.

Во время выполнения полетных заданий экипажи отработали полеты по маршруту, условные пуски крылатых ракет по объектам условного противника и заходы на посадку по приборам.

На земле инженерно-технический состав отработал нормативы по обслуживанию и подготовке самолетов к повторным вылетам в установленные временные интервалы.

«Данные мероприятия проводятся для того, чтобы молодые члены экипажей могли получить допуск к полетам в сложных метеоусловиях, приобрели дополнительный практический опыт под руководством опытного инструкторского состава и могли приступить к выполнению подобных задач в зимнем периоде обучения», – сообщил командир авиационного полка дальней авиации полковник Вадим Белослюдцев.

Всего за летную смену было совершено более 10 вылетов.

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