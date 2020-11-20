20.11.2020 (15:38)
Военные строители установят плавучую насосную станцию в Кадыковском карьере в Крыму
Российские военные установят насосную станцию в Кадыковском карьере в Крыму, она будет поднимать на высоту 105 метров до 15 тысяч кубометров воды ежедневно.
Плавучую насосную станцию установят на водной поверхности в самой глубокой точке Кадыковского карьера, в сутки она сможет поднимать 15 тысяч кубических метров воды на расчетную высоту 105 метров.
Насосная станция станет самым важным звеном этого водопровода из Кадыковского карьера в реку Черная протяженностью 10 километров. Далее вода будет идти на городские узлы забора воды.
С высоты 105 метров вода в реку Черная будет идти самотеком по трубе. Обслуживанием нового водовода займутся сотрудники местного водоканала. Предварительно они пройдут комплексную подготовку. Для кадрового состава строится административно-бытовой корпус. Безопасность всех звеньев гидрологического объекта обеспечат системы видеонаблюдения и распознавания.
Военные строители участвуют в проекте по обеспечению водой Севастополя по поручению Президента России Владимира Путина, которое он дал по просьбе главы Севастополя Михаила Развожаева.