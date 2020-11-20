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20.11.2020 (15:17)

Новый военный медцентр в Оренбурге в полтора раза увеличил койко-места для пациентов с COVID-19

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Многофункциональный медицинский центр Минобороны России, который был построен в Оренбурге весной этого года, увеличил на 50% количество койко-мест в связи с возросшей потребностью.  

«Мы добавили 30 коек, из них 10 реанимационных. Помещения нового медцентра это позволяли. Увеличение мест связано с возросшей потребностью в данный период времени. Сейчас штатные койки загружены на 93%», - сказал начальник Оренбургского филиала 426-го военного госпиталя подполковник Андрей Степанов. 

Он также отметил, что медцентр является принципиально новым видом медицинского учреждения, в котором реализованы самые современные и перспективные решения, практически полностью исключающие вероятность инфицирования персонала, а также одних пациентов от других. Лечение получили уже около 800 человек. Это не только военнослужащие, члены их семей и военные пенсионеры, но и гражданское население.

Медцентр состоит из двух инфекционных отделений, а также приемного, реанимационного, диагностического и дезинфекционного отделений. Вся сточная вода, а также дождевая вода с территории поступает в канализационную сеть только после полного обеззараживания. Передача инфекции от пациента к персоналу исключена, так как специальная система вентиляции предусматривает обеззараживание воздуха и исключает поступление воздуха из бокса в коридор и на улицу даже при открытых дверях. Врачи общаются с пациентами через специальные голосовые помощники, которые установлены возле каждой койки.

Диагностическое отделение оборудовано современным аппаратом КТ, УЗИ, аппаратом ПЦР-диагностики, другим оборудованием, позволяющем проводить диагностические исследования пациентам на самом современном уровне. Кроме того, центр оснащен передвижным медицинским оборудованием, позволяющим выполнять ряд исследований непосредственно в палате. В медцентре оборудована полноценная операционная, что позволяет оперативно оказывать при необходимости хирургическую помощь пациентам.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Медицина
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