20.11.2020 (15:06)

Более 1000 социальных объектов продезинфицировали специалисты РХБ защиты ЦВО в Сибири

Военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) 41-й общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированных на территории сибирского региона, продезинфицировали более 1000 социальных объектов инфраструктуры.

Для этих целей сформированы дезинфекционные бригады, которые обрабатывают подъезды многоквартирных домов, детские площадки, остановки общественного транспорта, котельные на территории военных городков, а также казарменно-жилищный фонд в местах дислокации воинский частей общевойскового объединения. Кроме этого, в Алтайском крае военнослужащие обработали здания Алейской центральной районной больницы, детской поликлиники и другие важные социальные объекты. Для проведения дезинфекционных работ химики используют автономные приборы специальной обработки ДКВ-1, авторазливочные станции АРС-14 КМ и специальные дезрастворы, которые эффективны против вирусов и бактерий, но в то же время безопасны для окружающей среды.

В проведении дезинфекционных работ задействовано свыше 500 военнослужащих и около 30 единиц военной и специальной техники.

41-я ОА ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.

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