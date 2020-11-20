20.11.2020 (14:38)

Военнослужащие применят сирийский опыт во время российско-таджикского учения

В Таджикистане на полигонах Ляур, Самбули и Харб-Майдон проходит совместное российско-таджикское учение, во время которого военнослужащие 201-й военной базы ВС РФ применят опыт, полученный в Сирии. Об этом сообщил на церемонии открытия заместитель командующего войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Юрий Петров.

«Условия отработки учебно-боевых задач будут максимально приближены к боевым. Спланирована отработка новых форм и способов ведения боевых действий с учетом современного опыта, накопленного в Сирийской Арабской Республике, и возможностей образцов техники и вооружения», - сказал генерал-лейтенант Ю. Петров.

Он отметил, что учение направлено на усиление взаимодействия между подразделениями, обеспечение единых подходов к ведению военных действий с учетом физико-географических и климатических условий, подтверждение высокого уровня подготовки войск и их морального духа.

В ходе практических этапов учения группировка войск обеспечит охрану и оборону важных объектов, отработает вопросы блокирования незаконных вооруженных формирований и недопущения их прорыва. Завершится учение нанесением комплексного огневого поражения и созданием условий для последующего разгрома условного противника.

Всего к совместному учению, которое продлится с 20 по 28 ноября, от российской стороны привлечено более 3 тыс. российских военнослужащих, а также задействовано свыше 550 единиц вооружения и военной и специальной техники, в том числе ударные и военно-транспортные вертолеты Ми-24, Ми-8 МТВ5-1, танки Т-72, модернизированные боевые машины пехоты БМП-2М, бронетранспортеры БТР-82А, БТР-80, артиллерийские системы залпового огня «Град», «Ураган», самоходные артиллерийские гаубицы «Гвоздика», «Акация».

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