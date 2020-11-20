20.11.2020 (14:02)
На Балтийском флоте завершается подготовка полигонов к новому учебному году
В течение месяца проводились модернизация и усовершенствование учебно-материальной базы флотских полигонов, расположенных в Калининградской области.
Всего к новому учебному году, который начнется 1 декабря, подготовлено более 300 объектов для огневой подготовки, вождения боевых машин, а также тактической и специальной подготовки. Особое внимание уделялось состоянию и технической оснащенности войсковых стрельбищ. Силами полигонных команд изготовлено более 200 многофункциональных подвижных и стационарных мишеней, имитирующих авто и бронетехнику, живую силу, пулеметные и противотанковые расчеты условного противника.
На сегодняшний день современные полигонные комплексы способны обеспечивать возможность сбора и обработки информации о результатах огневого поражения целей в реальном масштабе времени и с высокой точностью.
На полигонах также создаются учебные минные поля, проволочные и минно-взрывные заграждения, а также ряд других инженерных сооружений для проверки знаний и умений военнослужащих преодолевать созданные заграждения и естественные природные препятствия.
В зимнем периоде обучения на полигонах Балтийского флота спланировано проведение более десятка крупных учений различного уровня с привлечением танковых и мотострелковых подразделений, соединения ПВО и связи, артиллерии, разведки.