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20.11.2020 (14:02)

На Балтийском флоте завершается подготовка полигонов к новому учебному году

В течение месяца проводились модернизация и усовершенствование учебно-материальной базы флотских полигонов, расположенных в Калининградской области.

Всего к новому учебному году, который начнется 1 декабря, подготовлено более 300 объектов для огневой подготовки, вождения боевых машин, а также тактической и специальной подготовки. Особое внимание уделялось состоянию и технической оснащенности войсковых стрельбищ. Силами полигонных команд изготовлено более 200 многофункциональных подвижных и стационарных мишеней, имитирующих авто и бронетехнику, живую силу, пулеметные и противотанковые расчеты условного противника.

На сегодняшний день современные полигонные комплексы способны обеспечивать возможность сбора и обработки информации о результатах огневого поражения целей в реальном масштабе времени и с высокой точностью.

На полигонах также создаются учебные минные поля, проволочные и минно-взрывные заграждения, а также ряд других инженерных сооружений для проверки знаний и умений военнослужащих преодолевать созданные заграждения и естественные природные препятствия.

В зимнем периоде обучения на полигонах Балтийского флота спланировано проведение более десятка крупных учений различного уровня с привлечением танковых и мотострелковых подразделений, соединения ПВО и связи, артиллерии, разведки.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ , Полигон
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