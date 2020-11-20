20.11.2020 (14:23)

В Михайловской военной артиллерийской академии открыта мемориальная доска маршалу артиллерии Георгию Передельскому

В Михайловской военной артиллерийской академии состоялось торжественное открытие мемориальной доски маршалу артиллерии Георгию Передельскому.

На торжественном построении личного состава выступил врио начальника Михайловской военной артиллерийской академии генерал-майор Олег Егоров. В своём выступлении он рассказал о военной службе маршала Г. Передельского и его весомом вкладе в дело становления и развития ракетных войск артиллерии как важнейшего рода Сухопутных войск.

Право открытия мемориальной доски было предоставлено Владимиру Плышевскому - внуку маршала артиллерии Г.Передельского и ведущему военному инспектору академии генерал-лейтенанту Владимиру Сухорученко ? начальнику Михайловской военной артиллерийской академии с 1997

по 2002 год.

В своём выступлении генерал-лейтенант Владимир Сухорученко подчеркнул, что маршал отдавал все силы, знания и опыт делу повышения боеготовности ракетных войск и артиллерии, рассказал о военной службе

под его командованием.

Внук маршала поблагодарил командование академии за достойное отношение к памяти выдающегося военачальника.

Кроме того, состоялось торжественное собрание, на котором генерал-майор Олег Егоров вручил наиболее отличившимся офицерам

и профессорско-преподавательскому составу академии ведомственные награды.

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