20.11.2020 (14:39)

Координационному комитету начальников связи вооруженных сил государств-участников СНГ — 18 лет

20 ноября 2002 года решением Совета министров обороны государств-участников СНГ в интересах повышения уровня интеграции систем связи, качества организационно-технического и информационного взаимодействия вооруженных сил государств-участников СНГ был создан Координационный комитет начальников связи вооруженных сил государств Содружества.

Комитет успешно решает возложенные на него задачи по координации совместной деятельности органов управления войск связи вооруженных сил государств-участников СНГ в области обеспечения управления вооруженными силами стран Содружества, их технического оснащения, обслуживания, ремонта военной техники и средств связи.

За 18-летнюю историю Комитета проведено более 20 заседаний, на которых принимались практические шаги по совершенствованию систем связи оборонных ведомств стран Содружества. В ходе деятельности Комитета были выработаны концептуальные подходы к созданию Совместной (объединенной) системы связи вооруженных сил государств-участников СНГ, которые нашли свое отражение в принятых международных соглашениях, а в настоящее время перешли в плоскость активной практической реализации.

Комитетом проводится большая работа по созданию интегрированной системы спутниковой связи военного назначения стран СНГ посредством развертывания ее национальных сегментов с учетом согласованных технических требований.

Важным направлением деятельности Комитета является повышение уровня специальной подготовки личного состава и готовности подразделений связи вооруженных сил государств Содружества к обеспечению управления войсками (силами). На плановой основе проводятся совместные тренировки по связи вооруженных сил государств Содружества. Анализ результатов тренировок свидетельствует о положительной динамике в вопросах организации связей взаимодействия, подготовки техники и личного состава узлов связи.

Комитет уделяет большое внимание участию военных связистов в Армейских международных играх. На протяжении нескольких лет армейские связисты стран СНГ активно участвуют в конкурсе специалистов войск связи «Уверенный прием».

Деятельность Комитета направлена на развитие сотрудничества вооруженных сил государств СНГ в области связи и информационного обмена, укрепление вооруженных сил и обороноспособности стран Содружества.

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