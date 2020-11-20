20.11.2020 (14:16)

Военнослужащие России и Пакистана на завершающем этапе учения «Дружба-2020» уничтожили базу условного противника



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Завершающий этап международного учения «Дружба-2020» в Пакистане

В Пакистане на базе ёполигона Национального контртеррористического центра «Пабби» прошел завершающий этап российско-пакистанского учения «Дружба-2020», в ходе которого военнослужащие двух стран выполнили штурм и уничтожение базы условного незаконного вооруженного формирования.

Действия штурмовых групп оценивали Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Исламской Республике Пакистан Данила Ганич, генеральный инспектор по подготовке и оценке кадров командования сухопутных войск Пакистана генерал-лейтенант Шер Афгун, а также представители штаба руководства учения.

В тактическом эпизоде приняли участие более 150 военнослужащих спецподразделений вооруженных сил Пакистана и спецназа Южного военного округа (ЮВО).

По замыслу учения, тактические группы подразделений высадились беcпарашютным способом из вертолетов Ми-17 военной авиации Пакистана в районе условных боевых действий. После проведения разведки местности личный состав приступил к огневому поражению условного противника из стрелкового вооружения, состоящего на вооружении Пакистана, в том числе 5,56-мм винтовок М4, снайперских винтовок Remington 700, пистолетов Glock.

Для эффективного проведения учения военными Пакистана были задействованы бронетранспортёры М113, вертолеты «Кобра» и Ми-17.

«Российские военнослужащие на учении получили полезный опыт по проведению штурма и зачистке зданий от условного противника», – сказал заместитель руководителя учения полковник Александр Лепёшкин. – Терроризм не имеет ни национальности, ни религиозной или государственной принадлежности, ни границ. Могут возникнуть такие ситуации, когда придется выполнять задачи по уничтожению террористических групп совместно. Если все-таки такая ситуация сложится при борьбе с международным терроризмом, однозначно, мы сэкономим очень много времени на подготовку совместной операции».

Учение направлено на укрепление военного сотрудничества двух стран, проводилось в соответствии с планом международного военного сотрудничества.

Справочно:

Совместное российско-пакистанское учение «Дружба-2020» проводилось в центре подготовки сил специальных операций вооруженных сил Пакистана в н.п. Тарбела, а также в Национальном антитеррористическом центре «Пабби». В учении принимали участие более 70 военнослужащих роты спецназа ЮВО, дислоцированной в Ставропольском крае. Военнослужащие двух стран отрабатывали взаимодействие при ведении разведывательно-поисковых и разведывательно-засадных действий в горно-лесистой местности, в частности, по уничтожению условных незаконных вооруженных формирований.

Учение «Дружба-2020» проходит с 5 по 21 ноября текущего года.

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