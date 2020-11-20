20.11.2020 (14:01)

В Хакасии в мобильном госпитале Центрального военного округа готовят к выписке первых пациентов, вылечившихся от COVID-19



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В Хакасии в мобильном госпитале Центрального военного округа готовят к выписке первых пациентов, вылечившихся от COVID-19

В мобильном многопрофильном госпитале Центрального военного округа, развернутом на базе реабилитационного центра им. Лебедя в Черногорске (Хакасия), готовят к выписке первых пациентов, вылечившихся от новой коронавирусной инфекции. Сюда доставляют пациентов из шести муниципальных и районных больниц региона с подтвержденным диагнозом COVID-19 для дальнейшего долечивания.

Военные медицинские специалисты производят забор биологического материала для ПЦР-тестирования, при отрицательном результате пациенты смогут покинуть лечебное учреждение.

Исследования выполняются в мобильной ПЦР-лаборатории, переброшенной самолетом военно-транспортной авиации. Возможности лаборатории позволяют осуществлять до 150 исследований в сутки.

Как сообщалось ранее, колонна в составе 27 автомобилей с имуществом полевого медицинского госпиталя Центрального военного округа совершила двухдневный марш общей протяженностью 780 км в Республику Хакасия для оказания помощи местному населению и медикам с COVID-19.

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