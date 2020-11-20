20.11.2020 (13:50)

Деловая игра «Личный финансовый план» объединила несколько десятков юнармейцев из разных городов страны

Активисты школы юных корреспондентов приняли участие в деловой игре «Личный финансовый план». Интерактивное занятие прошло в формате видеоконференции и объединило несколько десятков юнармейцев из разных городов страны.

«С ребятами поговорили о финансовой грамотности. А именно об искусстве грамотного управления собственными деньгами. Рассказали им об инвестициях, ведь финансы - важная и нужная наука. В будущем, если юнкоры захотят связать свою судьбу с журналистикой, они смогут делать мастерские сюжеты на экономические темы», - пояснил директор департамента военно-патриотического воспитания ВВПОД «Юнармия» Антон Кузнецов.

Каждый участник, согласно сценарию игры, должен разработать собственный финансовый замысел. На его реализацию дается пять условных лет – по количеству этапов квиза. Победителем становится тот, кто достиг наиболее дорогой финансовой цели – то есть решил самую серьезную жизненную задачу посредством виртуальных денег.

Юнармеец из Брянска Никита Зыков в рамках игры научился планировать свои расходы. Пусть пока виртуальные. Но главное, он понял принцип: сначала нужно ставить небольшую цель, реализовать ее, оценить результат, удостовериться, что все получилось и отпраздновать победу. Это и будет мотивацией для новых, более сложных и долгосрочных целей.

«Мы как будто проживали настоящую жизнь. Узнали, какие инвестиционные риски нас ждут. Кому понадобится застраховать свое имущество, выясняли доходность акций, показатели которых постоянно меняются. Я всерьез задумался о том, как распределять свои финансы, чтобы получить прибыль, в этот момент чувствовал себя настоящим финансистом. По крайней мере, теперь смогу помочь родителям грамотно спланировать семейный бюджет» - рассказал он.

Успешный «Личный финансовый план» составила и Виктория Апостолова. Юнармеец из Твери вошла в число победителей Всероссийского конкурса школьников «Большая перемена», финал которого проводился с 31 октября по 5 ноября в Международном детском центре «Артек». Она успешно прошла все испытания и получила грант на миллион рублей за свой проект «Журавлиный клин» в память о народных героях. Теперь она сможет грамотно распорядиться деньгами и предусмотреть все подводные камни.

На очереди целый цикл игровых занятий от Юнармии в онлайн формате, направленных на повышение финансовой грамотности юнармейцев.

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