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20.11.2020 (09:59)

В воинских частях общевойсковой армии ВВО в Приморском крае завершился перевод вооружения и техники на зимний режим эксплуатации

В соединениях и воинских частях Приморской общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) завершился комплекс работ по переводу военной техники на зимний режим эксплуатации. Обслужено и подготовлено к работе в наступающем периоде обучения несколько тысяч единиц боевых и специальных машин, а также свыше трехсот объектов материально-технической базы.

С военнослужащими объединения прошёл сбор и показные занятия по обслуживанию техники. Личному составу довели алгоритмы расчета горючего и смазочных материалов, а также других средств необходимых для качественного выполнения стоящих задач.

Водители проверили исправность всех систем, агрегатов и оборудования. Военные метрологи в течение подготовительного периода тестировали измерительные приборы и электрооборудование. Более того, специальная комиссия, в состав которой вошли офицеры материально – технического обеспечения армии и командование частей, проверила качество проведенных работ с итоговым составлением актов о допуске техники к эксплуатации в зимнем периоде обучения.

Мероприятия по переводу техники проводятся для исправного функционирования всех механизмов в условиях низких температур и сложных метеорологических условиях.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
ВВТ , Восточный военный округ
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