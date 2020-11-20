20.11.2020 (13:34)

Военные медики за три недели вылечили более 1600 пациентов с COVID-19 в Курганской области



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Военные медики за три недели вылечили более 1600 пациентов с COVID-19 в Курганской области

Специалисты сводного медицинского отряда Минобороны России за три недели работы вылечили от коронавируса более 1600 пациентов лечебных учреждений Курганской области.

В результате работы военных врачей в медицинских учреждениях Курганской области, ежедневных осмотров, корректировки лечения пациентов с коронавирусом и регулярных консультации гражданских медиков по вопросам проведения терапевтических мероприятий в условиях пандемии COVID-19 из курганских перепрофилированных госпиталей за три недели было выписано более 1600 пациентов, вылечившихся от коронавируса.

Сводный медицинский отряд Минобороны России продолжает оказывать помощь пациентам и медицинским специалистам Курганской области. Он состоит из военнослужащих, имеющих опыт диагностики и лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. В составе отряда военные анестезиологи-реаниматологи, пульмонологи, терапевты, инфекционисты, кардиологи и эпидемиологи.

Ранее по обращению главы Минздрава РФ Михаила Мурашко Министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу было отдано указание об оказании помощи Курганской области в борьбе с коронавирусной инфекцией.

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