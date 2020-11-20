20.11.2020 (13:26)

Более 100 курсантов Военного университета Минобороны РФ опробовали новую форму подготовки офицерских кадров на учении в Сибири



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Более 100 курсантов Военного университета Минобороны РФ опробовали новую форму подготовки офицерских кадров на учении в Сибири

Более 100 курсантов Военного университета Минобороны России опробовали сетевую форму подготовки офицерских кадров на учении в Сибири, недавно введенную в образовательную программу военных учебных заведений.

Суть сетевой формы обучения заключается в использовании учебно-материальной базы нескольких вузов, что позволяет профессионально подготовить офицерские кадры с учётом специфики военно-специальной подготовки для видов вооружённых сил и родов войск.

На полигоне под Новосибирском курсанты отработали боевое слаживание подразделений в различных видах боя, проход техники через условное минное поле, а также уничтожение мин накладным способом. При выполнении поставленных задач будущие офицеры тренировались действовать скрытно, в полной экипировке и со штатным оружием, используя элементы маскировки. Для создания обстановки, приближенной к боевой, применялись средства имитации, в том числе холостые боеприпасы, дымовые шашки и взрывпакеты.

Выполнение нормативов проводилось под руководством преподавателей Новосибирского высшего военного командного училища.

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