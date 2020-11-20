20.11.2020 (13:26)
Более 100 курсантов Военного университета Минобороны РФ опробовали новую форму подготовки офицерских кадров на учении в Сибири
Более 100 курсантов Военного университета Минобороны России опробовали сетевую форму подготовки офицерских кадров на учении в Сибири, недавно введенную в образовательную программу военных учебных заведений.
Суть сетевой формы обучения заключается в использовании учебно-материальной базы нескольких вузов, что позволяет профессионально подготовить офицерские кадры с учётом специфики военно-специальной подготовки для видов вооружённых сил и родов войск.
На полигоне под Новосибирском курсанты отработали боевое слаживание подразделений в различных видах боя, проход техники через условное минное поле, а также уничтожение мин накладным способом. При выполнении поставленных задач будущие офицеры тренировались действовать скрытно, в полной экипировке и со штатным оружием, используя элементы маскировки. Для создания обстановки, приближенной к боевой, применялись средства имитации, в том числе холостые боеприпасы, дымовые шашки и взрывпакеты.
Выполнение нормативов проводилось под руководством преподавателей Новосибирского высшего военного командного училища.