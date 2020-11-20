20.11.2020 (12:37)

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о создании закрытой системы для обсуждений с представителями власти

Российские военные с помощью системы «Портал» создали закрытое информационное пространство для обсуждения вопросов обороны с представителями государственной власти. Об этом сообщил Министр обороны РФ Сергей Шойгу на VI межведомственной научно-практической конференции, которая состоялась сегодня в Москве.

«С субъектами Российской Федерации налажен информационный обмен через систему «Портал». Это впервые позволило создать конфиденциальное единое информационное пространство между различными уровнями государственной власти», — сказал он.

Сергей Шойгу отметил, что система межведомственного взаимодействия выдержала испытания событиями 2020 года и получила дальнейшее развитие. По его словам, выработаны новые формы и методы взаимодействия, «достигнут более качественный уровень оперативности и слаженности».

Борьбу с коронавирусом министр назвал задачей государственной важности и напомнил о построенных в регионах и успешно работающих многофункциональных медицинских центрах, и развернутых в очагах заражения мобильных госпиталях.

Он также упомянул об оказанной зарубежным партнёрам гуманитарной и практической помощи.

Кроме того, министр рассказал, что большое внимание уделяется реализации госпрограммы вооружения, выполнение которой мониторится ежедневно, и развитию системы военно-патриотического воспитания молодёжи.

«Помимо этого, в работе с региональными властями успешно решаются социальные вопросы военнослужащих и членов их семей. Выполнение такого широкого спектра задач потребовало согласованных подходов и инициативных действий органов государственной власти», - добавил Сергей Шойгу.

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