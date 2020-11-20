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20.11.2020 (12:33)

Штурмовая авиация ЮВО подготовлена к зимней эксплуатации

В полках штурмовой авиации Южного военного округа (ЮВО) завершены плановые работы по переводу вооружения и авиационной техники на зимний режим эксплуатации.

Специалистами проведен полный комплекс сезонного обслуживания на современных штурмовиках Су-25СМ и Су-25СМ3. Осуществлена замена жидкостей, проверена работоспособность основных узлов и агрегатов, электрических и гидравлических систем.

Мероприятия по переводу были совмещены с интенсивной боевой учебой – плановые полеты самолетов проводились несколько раз в неделю в дневное и ночное время, в различных метеоусловиях.

Подготовка вооружения и военной техники осуществлялась в течение месяца с привлечением более 500 военнослужащих инженерно-технической службы. На заключительном этапе специально созданные комиссии выполнили проверку качества проделанных работ.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Авиация , Южный военный округ , ВВС
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