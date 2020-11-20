20.11.2020 (12:33)
Штурмовая авиация ЮВО подготовлена к зимней эксплуатации
В полках штурмовой авиации Южного военного округа (ЮВО) завершены плановые работы по переводу вооружения и авиационной техники на зимний режим эксплуатации.
Специалистами проведен полный комплекс сезонного обслуживания на современных штурмовиках Су-25СМ и Су-25СМ3. Осуществлена замена жидкостей, проверена работоспособность основных узлов и агрегатов, электрических и гидравлических систем.
Мероприятия по переводу были совмещены с интенсивной боевой учебой – плановые полеты самолетов проводились несколько раз в неделю в дневное и ночное время, в различных метеоусловиях.
Подготовка вооружения и военной техники осуществлялась в течение месяца с привлечением более 500 военнослужащих инженерно-технической службы. На заключительном этапе специально созданные комиссии выполнили проверку качества проделанных работ.