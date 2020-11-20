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20.11.2020 (12:21)

Связисты Каспийской флотилии развернули защищенную видеоконференцсвязь на специальном учении

В Дагестане связисты Каспийской флотилии (КФл) провели специальное учение по развертыванию защищенной видеоконференцсвязи (ЗВКС) на полигоне Аданак.

Личный состав узла связи П-243-П, оснащенного оборудованием ЗВКС, выдвинулся по тревоге на полигон для развертывания и установки пункта видеосвязи.

Военнослужащие-связисты выбрали участок местности, в установленное время оборудовали пункт защищенной видеоконференцсвязи между командованием КФл и подразделениями морской пехоты.

Затем специалисты войск связи Каспийской флотилии провели монтаж новейших камер высокого разрешения по периметру всего полигона для контроля мероприятий боевой подготовки.

Такая организация связи позволяет командованию КФл принимать оперативные решения в ходе выполнения учебно-боевых задач.

В учении приняли участие около 100 военнослужащих войск связи КФл, было задействовано порядка 20 единиц специальной военной техники.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Военно-Морской Флот , Каспийская флотилия , Южный военный округ , Войска связи
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